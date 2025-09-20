Dagens Vector Finance livepris er 0.01758446 USD. Spor prisoppdateringer for VTX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VTX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Vector Finance livepris er 0.01758446 USD. Spor prisoppdateringer for VTX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VTX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 VTX til USD livepris:

$0.01758446
-4.40%1D
USD
Vector Finance (VTX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:41:52 (UTC+8)

Vector Finance (VTX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01738655
24 timer lav
$ 0.01841238
24 timer høy

$ 0.01738655
$ 0.01841238
$ 1.6
$ 0.0060124
--

-4.49%

+11.09%

+11.09%

Vector Finance (VTX) sanntidsprisen er $0.01758446. I løpet av de siste 24 timene har VTX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01738655 og et toppnivå på $ 0.01841238, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VTX er $ 1.6, mens den rekordlave prisen er $ 0.0060124.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VTX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -4.49% over 24 timer og +11.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Vector Finance (VTX) Markedsinformasjon

$ 1.04M
--
----

$ 1.04M
59.21M
59,208,991.06246188
Nåværende markedsverdi på Vector Finance er $ 1.04M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VTX er 59.21M, med en total tilgang på 59208991.06246188. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.04M.

Vector Finance (VTX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Vector Finance til USD ble $ -0.0008279182283113.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Vector Finance til USD ble $ +0.0117658026.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Vector Finance til USD ble $ +0.0092587668.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Vector Finance til USD ble $ +0.00973709411933259.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0008279182283113-4.49%
30 dager$ +0.0117658026+66.91%
60 dager$ +0.0092587668+52.65%
90 dager$ +0.00973709411933259+124.08%

Hva er Vector Finance (VTX)

Vector Finance: The premier yield booster on the Avalanche blockchain for advanced DeFi strategies. Users can deposit on Vector and: - Earn substantial rewards from our Trader Joe staking program with zJOE. - Boost their yields through our program on Platypus Finance and earn with xPTP. - Gain sAVAX rewards through our partnership with Benqi using xQI. Start boosting your DeFi yields today!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Vector Finance (VTX) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Vector Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Vector Finance (VTX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Vector Finance (VTX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Vector Finance.

Sjekk Vector Financeprisprognosen nå!

VTX til lokale valutaer

Vector Finance (VTX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Vector Finance (VTX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VTX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Vector Finance (VTX)

Hvor mye er Vector Finance (VTX) verdt i dag?
Live VTX prisen i USD er 0.01758446 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VTX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VTX til USD er $ 0.01758446. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Vector Finance?
Markedsverdien for VTX er $ 1.04M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VTX?
Den sirkulerende forsyningen av VTX er 59.21M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVTX ?
VTX oppnådde en ATH-pris på 1.6 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VTX?
VTX så en ATL-pris på 0.0060124 USD.
Hva er handelsvolumet til VTX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VTX er -- USD.
Vil VTX gå høyere i år?
VTX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VTX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Vector Finance (VTX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

