Vector Finance (VTX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01738655 24 timer lav $ 0.01841238 24 timer høy All Time High $ 1.6 Laveste pris $ 0.0060124 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -4.49% Prisendring (7D) +11.09%

Vector Finance (VTX) sanntidsprisen er $0.01758446. I løpet av de siste 24 timene har VTX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01738655 og et toppnivå på $ 0.01841238, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VTX er $ 1.6, mens den rekordlave prisen er $ 0.0060124.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VTX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -4.49% over 24 timer og +11.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Vector Finance (VTX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.04M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.04M Opplagsforsyning 59.21M Total forsyning 59,208,991.06246188

Nåværende markedsverdi på Vector Finance er $ 1.04M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VTX er 59.21M, med en total tilgang på 59208991.06246188. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.04M.