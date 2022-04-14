Vector Finance (VTX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Vector Finance (VTX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Vector Finance (VTX) Informasjon Vector Finance: The premier yield booster on the Avalanche blockchain for advanced DeFi strategies. Users can deposit on Vector and: Earn substantial rewards from our Trader Joe staking program with zJOE.

Boost their yields through our program on Platypus Finance and earn with xPTP.

Gain sAVAX rewards through our partnership with Benqi using xQI. Start boosting your DeFi yields today! Offisiell nettside: https://vectorfinance.io/ Teknisk dokument: https://docs.vectorfinance.io/ Kjøp VTX nå!

Vector Finance (VTX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Vector Finance (VTX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 872.12K $ 872.12K $ 872.12K Total forsyning: $ 59.21M $ 59.21M $ 59.21M Sirkulerende forsyning: $ 59.21M $ 59.21M $ 59.21M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 872.12K $ 872.12K $ 872.12K All-time high: $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 All-Time Low: $ 0.0060124 $ 0.0060124 $ 0.0060124 Nåværende pris: $ 0.01472954 $ 0.01472954 $ 0.01472954 Lær mer om Vector Finance (VTX) pris

Vector Finance (VTX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Vector Finance (VTX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VTX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VTX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VTXs tokenomics, kan du utforske VTX tokenets livepris!

VTX prisforutsigelse Vil du vite hvor VTX kan være på vei? Vår VTX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VTX tokenets prisforutsigelse nå!

