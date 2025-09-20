Dagens USUALx livepris er 0.099038 USD. Spor prisoppdateringer for USUALX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USUALX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens USUALx livepris er 0.099038 USD. Spor prisoppdateringer for USUALX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USUALX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om USUALX

USUALX Prisinformasjon

USUALX Offisiell nettside

USUALX tokenomics

USUALX Prisprognose

USUALx Pris (USUALX)

1 USUALX til USD livepris:

$0.099038
$0.099038
-6.90%1D
USUALx (USUALX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:45:21 (UTC+8)

USUALx (USUALX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.095971
$ 0.095971
24 timer lav
$ 0.106702
$ 0.106702
24 timer høy

$ 0.095971
$ 0.095971

$ 0.106702
$ 0.106702

$ 1.59
$ 1.59

$ 0.06875
$ 0.06875

+0.01%

-6.91%

-5.10%

-5.10%

USUALx (USUALX) sanntidsprisen er $0.099038. I løpet av de siste 24 timene har USUALX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.095971 og et toppnivå på $ 0.106702, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USUALX er $ 1.59, mens den rekordlave prisen er $ 0.06875.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USUALX endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -6.91% over 24 timer og -5.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

USUALx (USUALX) Markedsinformasjon

$ 49.12M
$ 49.12M

--
--

$ 49.12M
$ 49.12M

495.93M
495.93M

495,932,078.6541433
495,932,078.6541433

Nåværende markedsverdi på USUALx er $ 49.12M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USUALX er 495.93M, med en total tilgang på 495932078.6541433. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 49.12M.

USUALx (USUALX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på USUALx til USD ble $ -0.00736089061973733.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på USUALx til USD ble $ +0.0003447710.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på USUALx til USD ble $ -0.0307354232.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på USUALx til USD ble $ +0.00022288044609177.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00736089061973733-6.91%
30 dager$ +0.0003447710+0.35%
60 dager$ -0.0307354232-31.03%
90 dager$ +0.00022288044609177+0.23%

Hva er USUALx (USUALX)

Usual protocol is a decentralized banking framework centered around USD0, a stablecoin designed as a liquid deposit token. It embodies the principle of redistributing value generated by users through a revenue-based token, USUAL. This approach enables users to access yields while simultaneously gaining exposure to the protocol’s growth and long-term success. $USUALx is the staked version of $USUAL. It empowers holders with governance rights and grants daily $USUAL rewards.

USUALx (USUALX) Ressurs

Offisiell nettside

USUALx Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil USUALx (USUALX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine USUALx (USUALX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for USUALx.

Sjekk USUALxprisprognosen nå!

USUALX til lokale valutaer

USUALx (USUALX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak USUALx (USUALX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om USUALX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om USUALx (USUALX)

Hvor mye er USUALx (USUALX) verdt i dag?
Live USUALX prisen i USD er 0.099038 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende USUALX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på USUALX til USD er $ 0.099038. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for USUALx?
Markedsverdien for USUALX er $ 49.12M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av USUALX?
Den sirkulerende forsyningen av USUALX er 495.93M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUSUALX ?
USUALX oppnådde en ATH-pris på 1.59 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på USUALX?
USUALX så en ATL-pris på 0.06875 USD.
Hva er handelsvolumet til USUALX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for USUALX er -- USD.
Vil USUALX gå høyere i år?
USUALX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut USUALX prisprognosen for en mer grundig analyse.
