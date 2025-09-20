USUALx (USUALX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.095971 $ 0.095971 $ 0.095971 24 timer lav $ 0.106702 $ 0.106702 $ 0.106702 24 timer høy 24 timer lav $ 0.095971$ 0.095971 $ 0.095971 24 timer høy $ 0.106702$ 0.106702 $ 0.106702 All Time High $ 1.59$ 1.59 $ 1.59 Laveste pris $ 0.06875$ 0.06875 $ 0.06875 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -6.91% Prisendring (7D) -5.10% Prisendring (7D) -5.10%

USUALx (USUALX) sanntidsprisen er $0.099038. I løpet av de siste 24 timene har USUALX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.095971 og et toppnivå på $ 0.106702, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USUALX er $ 1.59, mens den rekordlave prisen er $ 0.06875.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USUALX endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -6.91% over 24 timer og -5.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

USUALx (USUALX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 49.12M$ 49.12M $ 49.12M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 49.12M$ 49.12M $ 49.12M Opplagsforsyning 495.93M 495.93M 495.93M Total forsyning 495,932,078.6541433 495,932,078.6541433 495,932,078.6541433

Nåværende markedsverdi på USUALx er $ 49.12M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USUALX er 495.93M, med en total tilgang på 495932078.6541433. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 49.12M.