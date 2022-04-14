USUALx (USUALX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i USUALx (USUALX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

USUALx (USUALX) Informasjon Usual protocol is a decentralized banking framework centered around USD0, a stablecoin designed as a liquid deposit token. It embodies the principle of redistributing value generated by users through a revenue-based token, USUAL. This approach enables users to access yields while simultaneously gaining exposure to the protocol’s growth and long-term success. $USUALx is the staked version of $USUAL. It empowers holders with governance rights and grants daily $USUAL rewards. Offisiell nettside: https://usual.money/ Kjøp USUALX nå!

Markedsverdi: $ 48.27M
Total forsyning: $ 492.81M
Sirkulerende forsyning: $ 492.81M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 48.27M
All-time high: $ 1.59
All-Time Low: $ 0.06875
Nåværende pris: $ 0.097946

USUALx (USUALX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak USUALx (USUALX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet USUALX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange USUALX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår USUALXs tokenomics, kan du utforske USUALX tokenets livepris!

