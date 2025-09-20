USDtb (USDTB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.994744 $ 0.994744 $ 0.994744 24 timer lav $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 24 timer høy 24 timer lav $ 0.994744$ 0.994744 $ 0.994744 24 timer høy $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 All Time High $ 1.018$ 1.018 $ 1.018 Laveste pris $ 0.900502$ 0.900502 $ 0.900502 Prisendring (1H) -0.11% Prisendring (1D) -0.00% Prisendring (7D) +0.06% Prisendring (7D) +0.06%

USDtb (USDTB) sanntidsprisen er $0.999596. I løpet av de siste 24 timene har USDTB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.994744 og et toppnivå på $ 1.002, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDTB er $ 1.018, mens den rekordlave prisen er $ 0.900502.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDTB endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -0.00% over 24 timer og +0.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

USDtb (USDTB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.81B$ 1.81B $ 1.81B Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.81B$ 1.81B $ 1.81B Opplagsforsyning 1.82B 1.82B 1.82B Total forsyning 1,816,057,824.957801 1,816,057,824.957801 1,816,057,824.957801

Nåværende markedsverdi på USDtb er $ 1.81B, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USDTB er 1.82B, med en total tilgang på 1816057824.957801. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.81B.