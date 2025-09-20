Dagens USDtb livepris er 0.999596 USD. Spor prisoppdateringer for USDTB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USDTB pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens USDtb livepris er 0.999596 USD. Spor prisoppdateringer for USDTB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USDTB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om USDTB

USDTB Prisinformasjon

USDTB Offisiell nettside

USDTB tokenomics

USDTB Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

USDtb Logo

USDtb Pris (USDTB)

Ikke oppført

1 USDTB til USD livepris:

$0.999596
$0.999596$0.999596
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
USDtb (USDTB) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:44:40 (UTC+8)

USDtb (USDTB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.994744
$ 0.994744$ 0.994744
24 timer lav
$ 1.002
$ 1.002$ 1.002
24 timer høy

$ 0.994744
$ 0.994744$ 0.994744

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 1.018
$ 1.018$ 1.018

$ 0.900502
$ 0.900502$ 0.900502

-0.11%

-0.00%

+0.06%

+0.06%

USDtb (USDTB) sanntidsprisen er $0.999596. I løpet av de siste 24 timene har USDTB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.994744 og et toppnivå på $ 1.002, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDTB er $ 1.018, mens den rekordlave prisen er $ 0.900502.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDTB endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -0.00% over 24 timer og +0.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

USDtb (USDTB) Markedsinformasjon

$ 1.81B
$ 1.81B$ 1.81B

--
----

$ 1.81B
$ 1.81B$ 1.81B

1.82B
1.82B 1.82B

1,816,057,824.957801
1,816,057,824.957801 1,816,057,824.957801

Nåværende markedsverdi på USDtb er $ 1.81B, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USDTB er 1.82B, med en total tilgang på 1816057824.957801. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.81B.

USDtb (USDTB) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på USDtb til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på USDtb til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på USDtb til USD ble $ -0.0000601756.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på USDtb til USD ble $ +0.0002012621185402.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.00%
30 dager$ 0--
60 dager$ -0.0000601756-0.00%
90 dager$ +0.0002012621185402+0.02%

Hva er USDtb (USDTB)

USDtb shares characteristics with existing fiat stablecoins such as USDC or USDT, seeking to maintain a stable value pegged to the US dollar by utilizing cash or cash-equivalent reserves. Users are able to transfer USDtb freely and without restriction. USDtb is able to scale without practical constraints given the use of Blackrock’s BUIDL as the primary reserve asset, representing the vast majority (90%) of the overall reserves - the highest BUIDL allocation of any stablecoin.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

USDtb (USDTB) Ressurs

Offisiell nettside

USDtb Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil USDtb (USDTB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine USDtb (USDTB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for USDtb.

Sjekk USDtbprisprognosen nå!

USDTB til lokale valutaer

USDtb (USDTB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak USDtb (USDTB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om USDTB tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om USDtb (USDTB)

Hvor mye er USDtb (USDTB) verdt i dag?
Live USDTB prisen i USD er 0.999596 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende USDTB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på USDTB til USD er $ 0.999596. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for USDtb?
Markedsverdien for USDTB er $ 1.81B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av USDTB?
Den sirkulerende forsyningen av USDTB er 1.82B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUSDTB ?
USDTB oppnådde en ATH-pris på 1.018 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på USDTB?
USDTB så en ATL-pris på 0.900502 USD.
Hva er handelsvolumet til USDTB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for USDTB er -- USD.
Vil USDTB gå høyere i år?
USDTB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut USDTB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:44:40 (UTC+8)

USDtb (USDTB) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.