USDtb (USDTB) Informasjon USDtb shares characteristics with existing fiat stablecoins such as USDC or USDT, seeking to maintain a stable value pegged to the US dollar by utilizing cash or cash-equivalent reserves. Users are able to transfer USDtb freely and without restriction. USDtb is able to scale without practical constraints given the use of Blackrock's BUIDL as the primary reserve asset, representing the vast majority (90%) of the overall reserves - the highest BUIDL allocation of any stablecoin. Offisiell nettside: https://usdtb.money/

USDtb (USDTB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for USDtb (USDTB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.81B $ 1.81B $ 1.81B Total forsyning: $ 1.82B $ 1.82B $ 1.82B Sirkulerende forsyning: $ 1.82B $ 1.82B $ 1.82B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.81B $ 1.81B $ 1.81B All-time high: $ 1.057 $ 1.057 $ 1.057 All-Time Low: $ 0.900502 $ 0.900502 $ 0.900502 Nåværende pris: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Lær mer om USDtb (USDTB) pris

USDtb (USDTB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak USDtb (USDTB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet USDTB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange USDTB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår USDTBs tokenomics, kan du utforske USDTB tokenets livepris!

USDTB prisforutsigelse Vil du vite hvor USDTB kan være på vei? Vår USDTB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

