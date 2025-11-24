TruthAiSwarm pris i dag

Sanntids TruthAiSwarm (TRUTHAI) pris i dag er $ 0.00003878, med en 2.48% endring de siste 24 timene. Nåværende TRUTHAI til USD konverteringssats er $ 0.00003878 per TRUTHAI.

TruthAiSwarm rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 38,226, med en sirkulerende forsyning på 979.29M TRUTHAI. I løpet av de siste 24 timene TRUTHAI har den blitt handlet mellom $ 0.00003743(laveste) og $ 0.00003955 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0001489, mens tidenes laveste notering var $ 0.00003729.

Kortsiktig har TRUTHAI beveget seg -0.06% i løpet av den siste timen og -7.83% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

TruthAiSwarm (TRUTHAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 38.23K$ 38.23K $ 38.23K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 38.23K$ 38.23K $ 38.23K Opplagsforsyning 979.29M 979.29M 979.29M Total forsyning 979,294,264.712274 979,294,264.712274 979,294,264.712274

Nåværende markedsverdi på TruthAiSwarm er $ 38.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TRUTHAI er 979.29M, med en total tilgang på 979294264.712274. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 38.23K.