TrustPad (TPAD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00021071 24 timer lav $ 0.00021631 24 timer høy All Time High $ 0.07996 Laveste pris $ 0.00019224 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.69% Prisendring (7D) +5.82%

TrustPad (TPAD) sanntidsprisen er $0.00021238. I løpet av de siste 24 timene har TPAD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00021071 og et toppnivå på $ 0.00021631, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TPAD er $ 0.07996, mens den rekordlave prisen er $ 0.00019224.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TPAD endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.69% over 24 timer og +5.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TrustPad (TPAD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 64.92K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 212.38K Opplagsforsyning 305.70M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på TrustPad er $ 64.92K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TPAD er 305.70M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 212.38K.