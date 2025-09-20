TRALA TOKEN (TRALA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0.00109164 $ 0.00109164 $ 0.00109164 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0.00109164$ 0.00109164 $ 0.00109164 All Time High $ 0.178927$ 0.178927 $ 0.178927 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.85% Prisendring (1D) -0.01% Prisendring (7D) -33.14% Prisendring (7D) -33.14%

TRALA TOKEN (TRALA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TRALA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0.00109164, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TRALA er $ 0.178927, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TRALA endret seg med -0.85% i løpet av den siste timen, -0.01% over 24 timer og -33.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TRALA TOKEN (TRALA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 42.20K$ 42.20K $ 42.20K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 940.96K$ 940.96K $ 940.96K Opplagsforsyning 44.85M 44.85M 44.85M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på TRALA TOKEN er $ 42.20K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TRALA er 44.85M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 940.96K.