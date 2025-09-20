TrackedBio (TRACKEDBIO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00008987 $ 0.00008987 $ 0.00008987 24 timer lav $ 0.0000954 $ 0.0000954 $ 0.0000954 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00008987$ 0.00008987 $ 0.00008987 24 timer høy $ 0.0000954$ 0.0000954 $ 0.0000954 All Time High $ 0.01255767$ 0.01255767 $ 0.01255767 Laveste pris $ 0.00005144$ 0.00005144 $ 0.00005144 Prisendring (1H) -0.26% Prisendring (1D) -1.53% Prisendring (7D) -5.95% Prisendring (7D) -5.95%

TrackedBio (TRACKEDBIO) sanntidsprisen er $0.00009068. I løpet av de siste 24 timene har TRACKEDBIO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00008987 og et toppnivå på $ 0.0000954, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TRACKEDBIO er $ 0.01255767, mens den rekordlave prisen er $ 0.00005144.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TRACKEDBIO endret seg med -0.26% i løpet av den siste timen, -1.53% over 24 timer og -5.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TrackedBio (TRACKEDBIO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 89.84K$ 89.84K $ 89.84K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 90.65K$ 90.65K $ 90.65K Opplagsforsyning 990.88M 990.88M 990.88M Total forsyning 999,871,171.771473 999,871,171.771473 999,871,171.771473

Nåværende markedsverdi på TrackedBio er $ 89.84K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TRACKEDBIO er 990.88M, med en total tilgang på 999871171.771473. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 90.65K.