TrackedBio (TRACKEDBIO) Informasjon We are automating behavioral phenotyping at scale at each stage of the therapeutics discovery process for the longevity field. Currently we have three products: TrackedFlyBox, TrackedMouseWatcher, and TrackedGait, each respectively analyzing fruit flies, mice, and humans for each stage of this process. Our products can either be used in our client's facilities, or they can request we perform experiments as a CRO. Offisiell nettside: https://www.trackedbio.com Teknisk dokument: https://www.trackedbiodesci.com/TBioWhitepaper.pdf Kjøp TRACKEDBIO nå!

TrackedBio (TRACKEDBIO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TrackedBio (TRACKEDBIO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 79.55K $ 79.55K $ 79.55K Total forsyning: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Sirkulerende forsyning: $ 990.88M $ 990.88M $ 990.88M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 80.27K $ 80.27K $ 80.27K All-time high: $ 0.01255767 $ 0.01255767 $ 0.01255767 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om TrackedBio (TRACKEDBIO) pris

TrackedBio (TRACKEDBIO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TrackedBio (TRACKEDBIO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TRACKEDBIO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TRACKEDBIO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TRACKEDBIOs tokenomics, kan du utforske TRACKEDBIO tokenets livepris!

TRACKEDBIO prisforutsigelse Vil du vite hvor TRACKEDBIO kan være på vei? Vår TRACKEDBIO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

