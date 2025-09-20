TLX (TLX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0367943 $ 0.0367943 $ 0.0367943 24 timer lav $ 0.03711019 $ 0.03711019 $ 0.03711019 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0367943$ 0.0367943 $ 0.0367943 24 timer høy $ 0.03711019$ 0.03711019 $ 0.03711019 All Time High $ 0.738412$ 0.738412 $ 0.738412 Laveste pris $ 0.02052682$ 0.02052682 $ 0.02052682 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.28% Prisendring (7D) -1.47% Prisendring (7D) -1.47%

TLX (TLX) sanntidsprisen er $0.03708067. I løpet av de siste 24 timene har TLX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0367943 og et toppnivå på $ 0.03711019, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TLX er $ 0.738412, mens den rekordlave prisen er $ 0.02052682.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TLX endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.28% over 24 timer og -1.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TLX (TLX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.16M$ 2.16M $ 2.16M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.60M$ 2.60M $ 2.60M Opplagsforsyning 58.34M 58.34M 58.34M Total forsyning 69,999,980.0 69,999,980.0 69,999,980.0

Nåværende markedsverdi på TLX er $ 2.16M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TLX er 58.34M, med en total tilgang på 69999980.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.60M.