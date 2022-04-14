TLX (TLX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TLX (TLX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TLX (TLX) Informasjon TLX is a permissionless, non-custodial leveraged token platform built on Optimism. It enables users to mint and redeem leveraged tokens (LTs) for over 50 assets with up to 20x leverage. All LTs are backed by Synthetix perpetual futures contracts. Offisiell nettside: https://tlx.fi/ Kjøp TLX nå!

TLX (TLX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TLX (TLX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.16M $ 2.16M $ 2.16M Total forsyning: $ 70.00M $ 70.00M $ 70.00M Sirkulerende forsyning: $ 58.34M $ 58.34M $ 58.34M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.60M $ 2.60M $ 2.60M All-time high: $ 0.738412 $ 0.738412 $ 0.738412 All-Time Low: $ 0.02052682 $ 0.02052682 $ 0.02052682 Nåværende pris: $ 0.03708067 $ 0.03708067 $ 0.03708067 Lær mer om TLX (TLX) pris

TLX (TLX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TLX (TLX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TLX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TLX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TLXs tokenomics, kan du utforske TLX tokenets livepris!

TLX prisforutsigelse Vil du vite hvor TLX kan være på vei? Vår TLX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TLX tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!