Thales (THALES) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.277168 $ 0.277168 $ 0.277168 24 timer lav $ 0.28512 $ 0.28512 $ 0.28512 24 timer høy 24 timer lav $ 0.277168$ 0.277168 $ 0.277168 24 timer høy $ 0.28512$ 0.28512 $ 0.28512 All Time High $ 3.75$ 3.75 $ 3.75 Laveste pris $ 0.094149$ 0.094149 $ 0.094149 Prisendring (1H) +0.49% Prisendring (1D) +1.66% Prisendring (7D) +19.14% Prisendring (7D) +19.14%

Thales (THALES) sanntidsprisen er $0.283901. I løpet av de siste 24 timene har THALES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.277168 og et toppnivå på $ 0.28512, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til THALES er $ 3.75, mens den rekordlave prisen er $ 0.094149.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har THALES endret seg med +0.49% i løpet av den siste timen, +1.66% over 24 timer og +19.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Thales (THALES) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.90M$ 17.90M $ 17.90M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 28.31M$ 28.31M $ 28.31M Opplagsforsyning 63.22M 63.22M 63.22M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Thales er $ 17.90M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på THALES er 63.22M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 28.31M.