Thales (THALES) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Thales (THALES), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Thales (THALES) Informasjon Thales is an Ethereum protocol that acts as the liquidity & settlement layer for prediction markets in the likes of sports markets, digital options and similar. This building block is the foundation of novel on-chain initiatives, from a platform for AMM-based positional markets to immersive gamified experiences, and much more. Offisiell nettside: https://www.thales.io/ Teknisk dokument: https://www.thales.io/about/whitepaper

Thales (THALES) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Thales (THALES), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.37M $ 17.37M $ 17.37M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 63.22M $ 63.22M $ 63.22M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 27.47M $ 27.47M $ 27.47M All-time high: $ 3.75 $ 3.75 $ 3.75 All-Time Low: $ 0.094149 $ 0.094149 $ 0.094149 Nåværende pris: $ 0.274693 $ 0.274693 $ 0.274693 Lær mer om Thales (THALES) pris

Thales (THALES) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Thales (THALES) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet THALES tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange THALES tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår THALESs tokenomics, kan du utforske THALES tokenets livepris!

THALES prisforutsigelse Vil du vite hvor THALES kan være på vei? Vår THALES prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se THALES tokenets prisforutsigelse nå!

