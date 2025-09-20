Team556 (TEAM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00028144 24 timer høy $ 0.00029162 All Time High $ 0.00115642 Laveste pris $ 0.00021645 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -3.01% Prisendring (7D) -3.57%

Team556 (TEAM) sanntidsprisen er $0.00028275. I løpet av de siste 24 timene har TEAM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00028144 og et toppnivå på $ 0.00029162, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TEAM er $ 0.00115642, mens den rekordlave prisen er $ 0.00021645.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TEAM endret seg med -- i løpet av den siste timen, -3.01% over 24 timer og -3.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Team556 (TEAM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 198.49K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 282.71K Opplagsforsyning 702.00M Total forsyning 999,852,382.1287181

Nåværende markedsverdi på Team556 er $ 198.49K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TEAM er 702.00M, med en total tilgang på 999852382.1287181. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 282.71K.