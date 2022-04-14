Team556 (TEAM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Team556 (TEAM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Team556 (TEAM) Informasjon
Team556 is a Solana-based cryptocurrency built for the firearms and Second Amendment industry. It provides a decentralized payment solution for retailers, ranges, and manufacturers, helping protect user privacy and reduce financial censorship. Team556 offers real-world utility through its custom-built POS system and dedicated Team556 wallet, allowing businesses to accept payments and manage transactions easily. The project is focused on delivering a full ecosystem designed to support and grow the 2A community with practical, blockchain-based solutions.
Offisiell nettside: https://www.team556.com

Team556 (TEAM) Tokenomics og prisanalyse
Markedsverdi: $ 191.49K
Total forsyning: $ 999.85M
Sirkulerende forsyning: $ 702.00M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 272.74K
All-time high: $ 0.00115642
All-Time Low: $ 0
Nåværende pris: $ 0.00027278

Team556 (TEAM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Team556 (TEAM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TEAM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TEAM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TEAMs tokenomics, kan du utforske TEAM tokenets livepris!

TEAM prisforutsigelse
Vil du vite hvor TEAM kan være på vei? Vår TEAM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

