Tarot (TAROT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.101914 24 timer høy $ 0.105234 All Time High $ 0.333622 Laveste pris $ 0.02890107 Prisendring (1H) +0.05% Prisendring (1D) -2.39% Prisendring (7D) -2.98%

Tarot (TAROT) sanntidsprisen er $0.102717. I løpet av de siste 24 timene har TAROT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.101914 og et toppnivå på $ 0.105234, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TAROT er $ 0.333622, mens den rekordlave prisen er $ 0.02890107.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TAROT endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -2.39% over 24 timer og -2.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tarot (TAROT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.95M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.27M Opplagsforsyning 67.70M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Tarot er $ 6.95M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TAROT er 67.70M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.27M.