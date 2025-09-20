Dagens SWquery livepris er 0.00001915 USD. Spor prisoppdateringer for SWQUERY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SWQUERY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SWquery livepris er 0.00001915 USD. Spor prisoppdateringer for SWQUERY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SWQUERY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SWQUERY

SWQUERY Prisinformasjon

SWQUERY Offisiell nettside

SWQUERY tokenomics

SWQUERY Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

SWquery Logo

SWquery Pris (SWQUERY)

Ikke oppført

1 SWQUERY til USD livepris:

--
----
-1.70%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
SWquery (SWQUERY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:59:04 (UTC+8)

SWquery (SWQUERY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00001904
$ 0.00001904$ 0.00001904
24 timer lav
$ 0.00001962
$ 0.00001962$ 0.00001962
24 timer høy

$ 0.00001904
$ 0.00001904$ 0.00001904

$ 0.00001962
$ 0.00001962$ 0.00001962

$ 0.00112476
$ 0.00112476$ 0.00112476

$ 0.0000137
$ 0.0000137$ 0.0000137

--

-1.77%

-16.66%

-16.66%

SWquery (SWQUERY) sanntidsprisen er $0.00001915. I løpet av de siste 24 timene har SWQUERY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001904 og et toppnivå på $ 0.00001962, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SWQUERY er $ 0.00112476, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000137.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SWQUERY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.77% over 24 timer og -16.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SWquery (SWQUERY) Markedsinformasjon

$ 18.48K
$ 18.48K$ 18.48K

--
----

$ 19.12K
$ 19.12K$ 19.12K

965.01M
965.01M 965.01M

998,561,047.992888
998,561,047.992888 998,561,047.992888

Nåværende markedsverdi på SWquery er $ 18.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SWQUERY er 965.01M, med en total tilgang på 998561047.992888. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.12K.

SWquery (SWQUERY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på SWquery til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på SWquery til USD ble $ +0.0000019535.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på SWquery til USD ble $ -0.0000008861.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på SWquery til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.77%
30 dager$ +0.0000019535+10.20%
60 dager$ -0.0000008861-4.62%
90 dager$ 0--

Hva er SWquery (SWQUERY)

SWquery is a platform designed to simplify interactions with blockchain data, making it accessible to everyone. It enables users to perform advanced queries on the Solana blockchain using natural language, while also providing developers with an SDK to integrate these capabilities into their own applications. With features like an integrated chatbot, real-time notifications, and mobile-friendly design, SWquery bridges the gap between complex blockchain data and user-friendly tools, driving adoption and innovation in the blockchain ecosystem.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

SWquery (SWQUERY) Ressurs

Offisiell nettside

SWquery Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SWquery (SWQUERY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SWquery (SWQUERY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SWquery.

Sjekk SWqueryprisprognosen nå!

SWQUERY til lokale valutaer

SWquery (SWQUERY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SWquery (SWQUERY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SWQUERY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om SWquery (SWQUERY)

Hvor mye er SWquery (SWQUERY) verdt i dag?
Live SWQUERY prisen i USD er 0.00001915 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SWQUERY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SWQUERY til USD er $ 0.00001915. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SWquery?
Markedsverdien for SWQUERY er $ 18.48K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SWQUERY?
Den sirkulerende forsyningen av SWQUERY er 965.01M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSWQUERY ?
SWQUERY oppnådde en ATH-pris på 0.00112476 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SWQUERY?
SWQUERY så en ATL-pris på 0.0000137 USD.
Hva er handelsvolumet til SWQUERY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SWQUERY er -- USD.
Vil SWQUERY gå høyere i år?
SWQUERY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SWQUERY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:59:04 (UTC+8)

SWquery (SWQUERY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.