SWquery (SWQUERY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001904 24 timer lav $ 0.00001962 24 timer høy $ 0.00112476 All Time High $ 0.0000137 Laveste pris Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.77% Prisendring (7D) -16.66%

SWquery (SWQUERY) sanntidsprisen er $0.00001915. I løpet av de siste 24 timene har SWQUERY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001904 og et toppnivå på $ 0.00001962, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SWQUERY er $ 0.00112476, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000137.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SWQUERY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.77% over 24 timer og -16.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SWquery (SWQUERY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 18.48K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.12K Opplagsforsyning 965.01M Total forsyning 998,561,047.992888

Nåværende markedsverdi på SWquery er $ 18.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SWQUERY er 965.01M, med en total tilgang på 998561047.992888. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.12K.