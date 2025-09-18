Dagens Adventure Gold livepris er 0.6571 USD. Spor prisoppdateringer for AGLD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AGLD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Adventure Gold livepris er 0.6571 USD. Spor prisoppdateringer for AGLD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AGLD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om AGLD

AGLD Prisinformasjon

AGLD teknisk dokument

AGLD Offisiell nettside

AGLD tokenomics

AGLD Prisprognose

AGLD-historikk

AGLD Kjøpeguide

AGLD-til-fiat-valutakonverter

AGLD Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Adventure Gold Logo

Adventure Gold Pris(AGLD)

1 AGLD til USD livepris:

$0.6571
$0.6571$0.6571
-0.33%1D
USD
Adventure Gold (AGLD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:29:10 (UTC+8)

Adventure Gold (AGLD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.6539
$ 0.6539$ 0.6539
24 timer lav
$ 0.6951
$ 0.6951$ 0.6951
24 timer høy

$ 0.6539
$ 0.6539$ 0.6539

$ 0.6951
$ 0.6951$ 0.6951

$ 7.62791577
$ 7.62791577$ 7.62791577

$ 0.20848210063010023
$ 0.20848210063010023$ 0.20848210063010023

-0.50%

-0.33%

-6.05%

-6.05%

Adventure Gold (AGLD) sanntidsprisen er $ 0.6571. I løpet av de siste 24 timene har AGLD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.6539 og et toppnivå på $ 0.6951, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AGLD er $ 7.62791577, mens den rekordlave prisen er $ 0.20848210063010023.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AGLD endret seg med -0.50% i løpet av den siste timen, -0.33% over 24 timer og -6.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Adventure Gold (AGLD) Markedsinformasjon

No.417

$ 50.80M
$ 50.80M$ 50.80M

$ 646.01K
$ 646.01K$ 646.01K

$ 63.08M
$ 63.08M$ 63.08M

77.31M
77.31M 77.31M

96,000,000
96,000,000 96,000,000

92,810,001
92,810,001 92,810,001

80.53%

ETH

Nåværende markedsverdi på Adventure Gold er $ 50.80M, med et 24-timers handelsvolum på $ 646.01K. Den sirkulerende forsyningen på AGLD er 77.31M, med en total tilgang på 92810001. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 63.08M.

Adventure Gold (AGLD) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Adventure Gold for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.002176-0.33%
30 dager$ -0.0378-5.44%
60 dager$ -0.2339-26.26%
90 dager$ -0.0337-4.88%
Adventure Gold Prisendring i dag

I dag registrerte AGLD en endring på $ -0.002176 (-0.33%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Adventure Gold 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0378 (-5.44%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Adventure Gold 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så AGLD en endring på $ -0.2339 (-26.26%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Adventure Gold 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0337-4.88% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Adventure Gold (AGLD)?

Sjekk ut Adventure Gold Prishistorikk-siden nå.

Hva er Adventure Gold (AGLD)

AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.

Adventure Gold er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Adventure Gold investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk AGLD Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Adventure Gold på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Adventure Gold kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Adventure Gold Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Adventure Gold (AGLD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Adventure Gold (AGLD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Adventure Gold.

Sjekk Adventure Goldprisprognosen nå!

Adventure Gold (AGLD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Adventure Gold (AGLD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AGLD tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Adventure Gold (AGLD)

Leter du etter hvordan du kjøperAdventure Gold? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Adventure Gold på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AGLD til lokale valutaer

1 Adventure Gold(AGLD) til VND
17,291.5865
1 Adventure Gold(AGLD) til AUD
A$0.992221
1 Adventure Gold(AGLD) til GBP
0.486254
1 Adventure Gold(AGLD) til EUR
0.558535
1 Adventure Gold(AGLD) til USD
$0.6571
1 Adventure Gold(AGLD) til MYR
RM2.75982
1 Adventure Gold(AGLD) til TRY
27.190798
1 Adventure Gold(AGLD) til JPY
¥96.5937
1 Adventure Gold(AGLD) til ARS
ARS$969.169932
1 Adventure Gold(AGLD) til RUB
54.86785
1 Adventure Gold(AGLD) til INR
57.883939
1 Adventure Gold(AGLD) til IDR
Rp10,951.662286
1 Adventure Gold(AGLD) til KRW
917.732144
1 Adventure Gold(AGLD) til PHP
37.474413
1 Adventure Gold(AGLD) til EGP
￡E.31.652507
1 Adventure Gold(AGLD) til BRL
R$3.495772
1 Adventure Gold(AGLD) til CAD
C$0.900227
1 Adventure Gold(AGLD) til BDT
79.995354
1 Adventure Gold(AGLD) til NGN
982.206796
1 Adventure Gold(AGLD) til COP
$2,566.796875
1 Adventure Gold(AGLD) til ZAR
R.11.380972
1 Adventure Gold(AGLD) til UAH
27.151372
1 Adventure Gold(AGLD) til TZS
T.Sh.1,626.480204
1 Adventure Gold(AGLD) til VES
Bs107.1073
1 Adventure Gold(AGLD) til CLP
$627.5305
1 Adventure Gold(AGLD) til PKR
Rs186.511264
1 Adventure Gold(AGLD) til KZT
355.760511
1 Adventure Gold(AGLD) til THB
฿20.902351
1 Adventure Gold(AGLD) til TWD
NT$19.857562
1 Adventure Gold(AGLD) til AED
د.إ2.411557
1 Adventure Gold(AGLD) til CHF
Fr0.519109
1 Adventure Gold(AGLD) til HKD
HK$5.105667
1 Adventure Gold(AGLD) til AMD
֏251.47217
1 Adventure Gold(AGLD) til MAD
.د.م5.927042
1 Adventure Gold(AGLD) til MXN
$12.09064
1 Adventure Gold(AGLD) til SAR
ريال2.464125
1 Adventure Gold(AGLD) til ETB
Br94.339847
1 Adventure Gold(AGLD) til KES
KSh84.884178
1 Adventure Gold(AGLD) til JOD
د.أ0.4658839
1 Adventure Gold(AGLD) til PLN
2.378702
1 Adventure Gold(AGLD) til RON
лв2.832101
1 Adventure Gold(AGLD) til SEK
kr6.183311
1 Adventure Gold(AGLD) til BGN
лв1.090786
1 Adventure Gold(AGLD) til HUF
Ft218.374043
1 Adventure Gold(AGLD) til CZK
13.582257
1 Adventure Gold(AGLD) til KWD
د.ك0.2004155
1 Adventure Gold(AGLD) til ILS
2.188143
1 Adventure Gold(AGLD) til BOB
Bs4.540561
1 Adventure Gold(AGLD) til AZN
1.11707
1 Adventure Gold(AGLD) til TJS
SM6.150456
1 Adventure Gold(AGLD) til GEL
1.77417
1 Adventure Gold(AGLD) til AOA
Kz598.992647
1 Adventure Gold(AGLD) til BHD
.د.ب0.2477267
1 Adventure Gold(AGLD) til BMD
$0.6571
1 Adventure Gold(AGLD) til DKK
kr4.172585
1 Adventure Gold(AGLD) til HNL
L17.222591
1 Adventure Gold(AGLD) til MUR
29.792914
1 Adventure Gold(AGLD) til NAD
$11.400685
1 Adventure Gold(AGLD) til NOK
kr6.531574
1 Adventure Gold(AGLD) til NZD
$1.11707
1 Adventure Gold(AGLD) til PAB
B/.0.6571
1 Adventure Gold(AGLD) til PGK
K2.746678
1 Adventure Gold(AGLD) til QAR
ر.ق2.385273
1 Adventure Gold(AGLD) til RSD
дин.65.526012
1 Adventure Gold(AGLD) til UZS
soʻm8,112.339757
1 Adventure Gold(AGLD) til ALL
L54.184466
1 Adventure Gold(AGLD) til ANG
ƒ1.176209
1 Adventure Gold(AGLD) til AWG
ƒ1.18278
1 Adventure Gold(AGLD) til BBD
$1.3142
1 Adventure Gold(AGLD) til BAM
KM1.090786
1 Adventure Gold(AGLD) til BIF
Fr1,961.4435
1 Adventure Gold(AGLD) til BND
$0.841088
1 Adventure Gold(AGLD) til BSD
$0.6571
1 Adventure Gold(AGLD) til JMD
$105.405411
1 Adventure Gold(AGLD) til KHR
2,638.953026
1 Adventure Gold(AGLD) til KMF
Fr274.6678
1 Adventure Gold(AGLD) til LAK
14,284.782323
1 Adventure Gold(AGLD) til LKR
Rs198.759608
1 Adventure Gold(AGLD) til MDL
L10.84215
1 Adventure Gold(AGLD) til MGA
Ar2,907.516367
1 Adventure Gold(AGLD) til MOP
P5.263371
1 Adventure Gold(AGLD) til MVR
10.05363
1 Adventure Gold(AGLD) til MWK
MK1,140.797881
1 Adventure Gold(AGLD) til MZN
MT41.98869
1 Adventure Gold(AGLD) til NPR
Rs92.598532
1 Adventure Gold(AGLD) til PYG
4,693.0082
1 Adventure Gold(AGLD) til RWF
Fr952.1379
1 Adventure Gold(AGLD) til SBD
$5.38822
1 Adventure Gold(AGLD) til SCR
9.416243
1 Adventure Gold(AGLD) til SRD
$25.028939
1 Adventure Gold(AGLD) til SVC
$5.749625
1 Adventure Gold(AGLD) til SZL
L11.400685
1 Adventure Gold(AGLD) til TMT
m2.29985
1 Adventure Gold(AGLD) til TND
د.ت1.912161
1 Adventure Gold(AGLD) til TTD
$4.448567
1 Adventure Gold(AGLD) til UGX
Sh2,305.1068
1 Adventure Gold(AGLD) til XAF
Fr366.6618
1 Adventure Gold(AGLD) til XCD
$1.77417
1 Adventure Gold(AGLD) til XOF
Fr366.6618
1 Adventure Gold(AGLD) til XPF
Fr66.3671
1 Adventure Gold(AGLD) til BWP
P8.752572
1 Adventure Gold(AGLD) til BZD
$1.320771
1 Adventure Gold(AGLD) til CVE
$61.622838
1 Adventure Gold(AGLD) til DJF
Fr116.3067
1 Adventure Gold(AGLD) til DOP
$40.753342
1 Adventure Gold(AGLD) til DZD
د.ج85.127305
1 Adventure Gold(AGLD) til FJD
$1.478475
1 Adventure Gold(AGLD) til GNF
Fr5,713.4845
1 Adventure Gold(AGLD) til GTQ
Q5.033386
1 Adventure Gold(AGLD) til GYD
$137.524459
1 Adventure Gold(AGLD) til ISK
kr79.5091

Adventure Gold Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Adventure Gold, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Adventure Gold nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Adventure Gold

Hvor mye er Adventure Gold (AGLD) verdt i dag?
Live AGLD prisen i USD er 0.6571 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AGLD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AGLD til USD er $ 0.6571. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Adventure Gold?
Markedsverdien for AGLD er $ 50.80M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AGLD?
Den sirkulerende forsyningen av AGLD er 77.31M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAGLD ?
AGLD oppnådde en ATH-pris på 7.62791577 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AGLD?
AGLD så en ATL-pris på 0.20848210063010023 USD.
Hva er handelsvolumet til AGLD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AGLD er $ 646.01K USD.
Vil AGLD gå høyere i år?
AGLD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AGLD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:29:10 (UTC+8)

Adventure Gold (AGLD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

AGLD-til-USD-kalkulator

Beløp

AGLD
AGLD
USD
USD

1 AGLD = 0.6571 USD

Handle AGLD

AGLDUSDT
$0.6571
$0.6571$0.6571
-0.30%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker