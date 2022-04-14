SWquery (SWQUERY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SWquery (SWQUERY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SWquery (SWQUERY) Informasjon SWquery is a platform designed to simplify interactions with blockchain data, making it accessible to everyone. It enables users to perform advanced queries on the Solana blockchain using natural language, while also providing developers with an SDK to integrate these capabilities into their own applications. With features like an integrated chatbot, real-time notifications, and mobile-friendly design, SWquery bridges the gap between complex blockchain data and user-friendly tools, driving adoption and innovation in the blockchain ecosystem.

SWquery (SWQUERY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SWquery (SWQUERY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.10K $ 17.10K $ 17.10K Total forsyning: $ 998.56M $ 998.56M $ 998.56M Sirkulerende forsyning: $ 965.01M $ 965.01M $ 965.01M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.70K $ 17.70K $ 17.70K All-time high: $ 0.00112476 $ 0.00112476 $ 0.00112476 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om SWquery (SWQUERY) pris

SWquery (SWQUERY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SWquery (SWQUERY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SWQUERY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SWQUERY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SWQUERYs tokenomics, kan du utforske SWQUERY tokenets livepris!

SWQUERY prisforutsigelse Vil du vite hvor SWQUERY kan være på vei? Vår SWQUERY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SWQUERY tokenets prisforutsigelse nå!

