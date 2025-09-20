Swarm Network (SWM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00425844 $ 0.00425844 $ 0.00425844 24 timer lav $ 0.00456325 $ 0.00456325 $ 0.00456325 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00425844$ 0.00425844 $ 0.00425844 24 timer høy $ 0.00456325$ 0.00456325 $ 0.00456325 All Time High $ 2.16$ 2.16 $ 2.16 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -6.29% Prisendring (7D) -9.80% Prisendring (7D) -9.80%

Swarm Network (SWM) sanntidsprisen er $0.00427617. I løpet av de siste 24 timene har SWM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00425844 og et toppnivå på $ 0.00456325, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SWM er $ 2.16, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SWM endret seg med -- i løpet av den siste timen, -6.29% over 24 timer og -9.80% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Swarm Network (SWM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 336.34K$ 336.34K $ 336.34K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 427.62K$ 427.62K $ 427.62K Opplagsforsyning 78.65M 78.65M 78.65M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Swarm Network er $ 336.34K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SWM er 78.65M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 427.62K.