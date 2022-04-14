Swarm Network (SWM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Swarm Network (SWM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Swarm Network (SWM) Informasjon Swarm is the blockchain for private equity. We bring high-return alternative asset classes to everyone and use AI to continuously improve investments. Offisiell nettside: https://www.swarmnetwork.org/ Teknisk dokument: https://indd.adobe.com/view/baed8d22-35a5-46d4-a730-8bcd04abd808 Kjøp SWM nå!

Swarm Network (SWM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Swarm Network (SWM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 336.17K $ 336.17K $ 336.17K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 78.65M $ 78.65M $ 78.65M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 427.40K $ 427.40K $ 427.40K All-time high: $ 2.16 $ 2.16 $ 2.16 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.004274 $ 0.004274 $ 0.004274 Lær mer om Swarm Network (SWM) pris

Swarm Network (SWM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Swarm Network (SWM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SWM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SWM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SWMs tokenomics, kan du utforske SWM tokenets livepris!

