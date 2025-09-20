Streamr XDATA (XDATA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01607315 $ 0.01607315 $ 0.01607315 24 timer lav $ 0.01677959 $ 0.01677959 $ 0.01677959 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01607315$ 0.01607315 $ 0.01607315 24 timer høy $ 0.01677959$ 0.01677959 $ 0.01677959 All Time High $ 0.454557$ 0.454557 $ 0.454557 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.28% Prisendring (1D) -3.26% Prisendring (7D) -1.88% Prisendring (7D) -1.88%

Streamr XDATA (XDATA) sanntidsprisen er $0.01610275. I løpet av de siste 24 timene har XDATA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01607315 og et toppnivå på $ 0.01677959, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XDATA er $ 0.454557, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XDATA endret seg med -0.28% i løpet av den siste timen, -3.26% over 24 timer og -1.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Streamr XDATA (XDATA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.23M$ 11.23M $ 11.23M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.90M$ 15.90M $ 15.90M Opplagsforsyning 697.15M 697.15M 697.15M Total forsyning 987,154,514.0 987,154,514.0 987,154,514.0

Nåværende markedsverdi på Streamr XDATA er $ 11.23M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XDATA er 697.15M, med en total tilgang på 987154514.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.90M.