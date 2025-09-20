Dagens Streamr XDATA livepris er 0.01610275 USD. Spor prisoppdateringer for XDATA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XDATA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Streamr XDATA livepris er 0.01610275 USD. Spor prisoppdateringer for XDATA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XDATA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Streamr XDATA Logo

Streamr XDATA Pris (XDATA)

Ikke oppført

1 XDATA til USD livepris:

$0.01610607
-3.20%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Streamr XDATA (XDATA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:37:58 (UTC+8)

Streamr XDATA (XDATA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01607315
24 timer lav
$ 0.01677959
24 timer høy

$ 0.01607315
$ 0.01677959
$ 0.454557
$ 0
-0.28%

-3.26%

-1.88%

-1.88%

Streamr XDATA (XDATA) sanntidsprisen er $0.01610275. I løpet av de siste 24 timene har XDATA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01607315 og et toppnivå på $ 0.01677959, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XDATA er $ 0.454557, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XDATA endret seg med -0.28% i løpet av den siste timen, -3.26% over 24 timer og -1.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Streamr XDATA (XDATA) Markedsinformasjon

$ 11.23M
--
$ 15.90M
697.15M
987,154,514.0
Nåværende markedsverdi på Streamr XDATA er $ 11.23M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XDATA er 697.15M, med en total tilgang på 987154514.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.90M.

Streamr XDATA (XDATA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Streamr XDATA til USD ble $ -0.00054355322553209.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Streamr XDATA til USD ble $ +0.0002239022.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Streamr XDATA til USD ble $ -0.0034573039.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Streamr XDATA til USD ble $ +0.002624235701221341.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00054355322553209-3.26%
30 dager$ +0.0002239022+1.39%
60 dager$ -0.0034573039-21.47%
90 dager$ +0.002624235701221341+19.47%

Hva er Streamr XDATA (XDATA)

Streamr tokenizes streaming data to enable a new way for machines & people to trade it on a decentralised P2P network.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Streamr XDATA (XDATA) Ressurs

Offisiell nettside

Streamr XDATA Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Streamr XDATA (XDATA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Streamr XDATA (XDATA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Streamr XDATA.

Sjekk Streamr XDATAprisprognosen nå!

XDATA til lokale valutaer

Streamr XDATA (XDATA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Streamr XDATA (XDATA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XDATA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Streamr XDATA (XDATA)

Hvor mye er Streamr XDATA (XDATA) verdt i dag?
Live XDATA prisen i USD er 0.01610275 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XDATA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XDATA til USD er $ 0.01610275. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Streamr XDATA?
Markedsverdien for XDATA er $ 11.23M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XDATA?
Den sirkulerende forsyningen av XDATA er 697.15M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXDATA ?
XDATA oppnådde en ATH-pris på 0.454557 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XDATA?
XDATA så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til XDATA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XDATA er -- USD.
Vil XDATA gå høyere i år?
XDATA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XDATA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Streamr XDATA (XDATA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.