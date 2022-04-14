Streamr XDATA (XDATA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Streamr XDATA (XDATA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Streamr XDATA (XDATA) Informasjon Streamr tokenizes streaming data to enable a new way for machines & people to trade it on a decentralised P2P network. Offisiell nettside: https://streamr.network/ Kjøp XDATA nå!

Streamr XDATA (XDATA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Streamr XDATA (XDATA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.46M Total forsyning: $ 987.15M Sirkulerende forsyning: $ 697.15M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.82M All-time high: $ 0.454557 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.01501094

Streamr XDATA (XDATA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Streamr XDATA (XDATA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XDATA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XDATA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XDATAs tokenomics, kan du utforske XDATA tokenets livepris!

