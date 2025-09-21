Streamr XDATA (XDATA)-prisforutsigelse (USD)

Få Streamr XDATA prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye XDATA vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Streamr XDATA % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Streamr XDATA-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Streamr XDATA (XDATA) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Streamr XDATA potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.015709 i 2025. Streamr XDATA (XDATA) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Streamr XDATA potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.016495 i 2026. Streamr XDATA (XDATA) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på XDATA for 2027 $ 0.017319 med en 10.25% vekstrate. Streamr XDATA (XDATA) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på XDATA for 2028 $ 0.018185 med en 15.76% vekstrate. Streamr XDATA (XDATA) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på XDATA for 2029 $ 0.019095 med en 21.55% vekstrate. Streamr XDATA (XDATA) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på XDATA for 2030 $ 0.020049 med en 27.63% vekstrate. Streamr XDATA (XDATA) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Streamr XDATA potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.032659. Streamr XDATA (XDATA) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Streamr XDATA potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.053198. År Pris Vekst 2025 $ 0.015709 0.00%

2026 $ 0.016495 5.00%

2027 $ 0.017319 10.25%

2028 $ 0.018185 15.76%

2029 $ 0.019095 21.55%

2030 $ 0.020049 27.63%

2031 $ 0.021052 34.01%

2032 $ 0.022105 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.023210 47.75%

2034 $ 0.024370 55.13%

2035 $ 0.025589 62.89%

2036 $ 0.026868 71.03%

2037 $ 0.028212 79.59%

2038 $ 0.029622 88.56%

2039 $ 0.031103 97.99%

2040 $ 0.032659 107.89% Vis mer Kortsiktig Streamr XDATA-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.015709 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.015711 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.015724 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.015774 0.41% Streamr XDATA (XDATA) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for XDATA September 21, 2025(I dag) er $0.015709 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Streamr XDATA (XDATA) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for XDATA, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.015711 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Streamr XDATA (XDATA) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for XDATA, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.015724 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Streamr XDATA (XDATA) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for XDATA $0.015774 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Streamr XDATA prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 10.97M$ 10.97M $ 10.97M Opplagsforsyning 697.15M 697.15M 697.15M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste XDATA-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har XDATA en sirkulerende forsyning på 697.15M og total markedsverdi på $ 10.97M. Se XDATA livepris

Streamr XDATA Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Streamr XDATA direktepris, er gjeldende pris for Streamr XDATA 0.015709USD. Den sirkulerende forsyningen av Streamr XDATA(XDATA) er 697.15M XDATA , som gir den en markedsverdi på $10,966,925 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -2.35% $ -0.000378 $ 0.016908 $ 0.015709

7 dager -3.21% $ -0.000505 $ 0.017086 $ 0.015445

30 dager -1.64% $ -0.000258 $ 0.017086 $ 0.015445 24-timers ytelse De siste 24 timene har Streamr XDATA vist en prisbevegelse på $-0.000378 , noe som gjenspeiler en -2.35% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Streamr XDATA handlet på en topp på $0.017086 og en bunn på $0.015445 . Det så en prisendring på -3.21% . Denne nylige trenden viser potensialet til XDATA for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Streamr XDATA opplevd en -1.64% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000258 av dens verdi. Dette indikerer at XDATA kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Streamr XDATA (XDATA) prisforutsigelsesmodul? Streamr XDATA-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for XDATA basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Streamr XDATA det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for XDATA, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Streamr XDATA. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til XDATA. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til XDATA for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Streamr XDATA.

Hvorfor er XDATA-prisforutsigelse viktig?

XDATA-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i XDATA nå? I følge dine forutsigelser vil XDATA oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for XDATA neste måned? I følge Streamr XDATA (XDATA)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte XDATA-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 XDATA koste i 2026? Prisen på 1 Streamr XDATA (XDATA) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil XDATA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på XDATA i 2027? Streamr XDATA (XDATA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 XDATA innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for XDATA i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Streamr XDATA (XDATA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for XDATA i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Streamr XDATA (XDATA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 XDATA koste i 2030? Prisen på 1 Streamr XDATA (XDATA) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil XDATA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for XDATA i 2040? Streamr XDATA (XDATA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 XDATA innen 2040.