Stargate (STARGATE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00990877$ 0.00990877 $ 0.00990877 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.20% Prisendring (1D) +3.00% Prisendring (7D) -34.00% Prisendring (7D) -34.00%

Stargate (STARGATE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har STARGATE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STARGATE er $ 0.00990877, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STARGATE endret seg med +0.20% i løpet av den siste timen, +3.00% over 24 timer og -34.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Stargate (STARGATE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 95.63K$ 95.63K $ 95.63K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 95.63K$ 95.63K $ 95.63K Opplagsforsyning 999.36M 999.36M 999.36M Total forsyning 999,360,373.436099 999,360,373.436099 999,360,373.436099

Nåværende markedsverdi på Stargate er $ 95.63K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STARGATE er 999.36M, med en total tilgang på 999360373.436099. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 95.63K.