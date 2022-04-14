Stargate (STARGATE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Stargate (STARGATE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Stargate (STARGATE) Informasjon The project aims to support the Stargate initiative announced by president Trump and oracle. The joined ai initiative were announced yesterday by the President in person, and it was explained what the initiative would develop in the field of ai and government collaboration. The project solely aims to support and make publicity about the initiative proposed and developed jointly with several firms and the president. Offisiell nettside: https://pump.fun/coin/FsTc9VgMQoHAc5o8DdeAFv1RphgNjb4kZTxx8JQSpump Kjøp STARGATE nå!

Stargate (STARGATE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Stargate (STARGATE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 87.23K $ 87.23K $ 87.23K Total forsyning: $ 999.36M $ 999.36M $ 999.36M Sirkulerende forsyning: $ 999.36M $ 999.36M $ 999.36M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 87.23K $ 87.23K $ 87.23K All-time high: $ 0.00990877 $ 0.00990877 $ 0.00990877 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Stargate (STARGATE) pris

Stargate (STARGATE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Stargate (STARGATE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STARGATE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STARGATE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STARGATEs tokenomics, kan du utforske STARGATE tokenets livepris!

STARGATE prisforutsigelse Vil du vite hvor STARGATE kan være på vei? Vår STARGATE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se STARGATE tokenets prisforutsigelse nå!

