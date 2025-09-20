SolARBa (SOLARBA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 4.49 24 timer høy $ 4.73 All Time High $ 4.81 Laveste pris $ 0.685554 Prisendring (1H) -0.32% Prisendring (1D) -2.78% Prisendring (7D) -0.55%

SolARBa (SOLARBA) sanntidsprisen er $4.57. I løpet av de siste 24 timene har SOLARBA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4.49 og et toppnivå på $ 4.73, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOLARBA er $ 4.81, mens den rekordlave prisen er $ 0.685554.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOLARBA endret seg med -0.32% i løpet av den siste timen, -2.78% over 24 timer og -0.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SolARBa (SOLARBA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.21M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.21M Opplagsforsyning 263.68K Total forsyning 263,675.150861

Nåværende markedsverdi på SolARBa er $ 1.21M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SOLARBA er 263.68K, med en total tilgang på 263675.150861. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.21M.