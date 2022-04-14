SolARBa (SOLARBA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SolARBa (SOLARBA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SolARBa (SOLARBA) Informasjon SolArba is a deflationary utility token. We have a unique Solana Volume but that provides consistent buybacks for LP Adds and burns. In addition there is revenue shar for holders. We have multiple pools that provide an arbitrage opportunity and a 2% Tax on Fluxbeam and transfers. The team is DOXXED and continues to build additonal utilities based on the feedback of our community. We are excited to expand to new DEXs and grow our market share. Offisiell nettside: https://solarba.tech Kjøp SOLARBA nå!

SolARBa (SOLARBA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SolARBa (SOLARBA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Total forsyning: $ 263.68K $ 263.68K $ 263.68K Sirkulerende forsyning: $ 263.68K $ 263.68K $ 263.68K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M All-time high: $ 4.81 $ 4.81 $ 4.81 All-Time Low: $ 0.685554 $ 0.685554 $ 0.685554 Nåværende pris: $ 4.24 $ 4.24 $ 4.24 Lær mer om SolARBa (SOLARBA) pris

SolARBa (SOLARBA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SolARBa (SOLARBA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SOLARBA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SOLARBA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SOLARBAs tokenomics, kan du utforske SOLARBA tokenets livepris!

SOLARBA prisforutsigelse Vil du vite hvor SOLARBA kan være på vei? Vår SOLARBA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SOLARBA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!