SOL DRIP (DRIP) sanntidsprisen er $0.00028334. I løpet av de siste 24 timene har DRIP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00026128 og et toppnivå på $ 0.00029062, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DRIP er $ 0.0003648, mens den rekordlave prisen er $ 0.00006575.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DRIP endret seg med +0.54% i løpet av den siste timen, +3.31% over 24 timer og +12.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på SOL DRIP er $ 266.08K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DRIP er 939.07M, med en total tilgang på 939069015.7077199. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 266.08K.
I løpet av i dag er prisendringen på SOL DRIP til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på SOL DRIP til USD ble $ +0.0005257906.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på SOL DRIP til USD ble $ +0.0001883308.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på SOL DRIP til USD ble $ +0.0000366328744555666.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|+3.31%
|30 dager
|$ +0.0005257906
|+185.57%
|60 dager
|$ +0.0001883308
|+66.47%
|90 dager
|$ +0.0000366328744555666
|+14.85%
$DRIP is a reward token that delivers Solana ($SOL) to holders every 5 minutes. No trading volume? No problem. You’ll still receive $SOL rewards every 5 minutes—rain or shine. This isn’t just another meme coin—it’s a game-changing project built to reward holders consistently, no matter what the market is doing. The power behind $DRIP lies in its Treasury—specifically, a dedicated distribution wallet that holds tokens solely for the purpose of rewarding $SOL. This wallet is locked and untouchable, meaning the tokens stay there permanently, continuously generating and distributing $SOL. Beyond passive rewards, $DRIP will also be used in real-world utility—like tipping and earning in online games and more. It’s innovation with real use and real rewards.
