SOL DRIP (DRIP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00026128 $ 0.00026128 $ 0.00026128 24 timer lav $ 0.00029062 $ 0.00029062 $ 0.00029062 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00026128$ 0.00026128 $ 0.00026128 24 timer høy $ 0.00029062$ 0.00029062 $ 0.00029062 All Time High $ 0.0003648$ 0.0003648 $ 0.0003648 Laveste pris $ 0.00006575$ 0.00006575 $ 0.00006575 Prisendring (1H) +0.54% Prisendring (1D) +3.31% Prisendring (7D) +12.29% Prisendring (7D) +12.29%

SOL DRIP (DRIP) sanntidsprisen er $0.00028334. I løpet av de siste 24 timene har DRIP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00026128 og et toppnivå på $ 0.00029062, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DRIP er $ 0.0003648, mens den rekordlave prisen er $ 0.00006575.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DRIP endret seg med +0.54% i løpet av den siste timen, +3.31% over 24 timer og +12.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SOL DRIP (DRIP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 266.08K$ 266.08K $ 266.08K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 266.08K$ 266.08K $ 266.08K Opplagsforsyning 939.07M 939.07M 939.07M Total forsyning 939,069,015.7077199 939,069,015.7077199 939,069,015.7077199

Nåværende markedsverdi på SOL DRIP er $ 266.08K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DRIP er 939.07M, med en total tilgang på 939069015.7077199. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 266.08K.