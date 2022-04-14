SOL DRIP (DRIP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SOL DRIP (DRIP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SOL DRIP (DRIP) Informasjon $DRIP is a reward token that delivers Solana ($SOL) to holders every 5 minutes. No trading volume? No problem. You’ll still receive $SOL rewards every 5 minutes—rain or shine. This isn’t just another meme coin—it’s a game-changing project built to reward holders consistently, no matter what the market is doing. The power behind $DRIP lies in its Treasury—specifically, a dedicated distribution wallet that holds tokens solely for the purpose of rewarding $SOL. This wallet is locked and untouchable, meaning the tokens stay there permanently, continuously generating and distributing $SOL. Beyond passive rewards, $DRIP will also be used in real-world utility—like tipping and earning in online games and more. It’s innovation with real use and real rewards. Offisiell nettside: https://soldrip.me Kjøp DRIP nå!

SOL DRIP (DRIP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SOL DRIP (DRIP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 237.26K $ 237.26K $ 237.26K Total forsyning: $ 939.05M $ 939.05M $ 939.05M Sirkulerende forsyning: $ 939.05M $ 939.05M $ 939.05M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 237.26K $ 237.26K $ 237.26K All-time high: $ 0.0003648 $ 0.0003648 $ 0.0003648 All-Time Low: $ 0.00006575 $ 0.00006575 $ 0.00006575 Nåværende pris: $ 0.00025373 $ 0.00025373 $ 0.00025373 Lær mer om SOL DRIP (DRIP) pris

SOL DRIP (DRIP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SOL DRIP (DRIP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DRIP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DRIP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DRIPs tokenomics, kan du utforske DRIP tokenets livepris!

