SMACKM (SMACKM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00276613$ 0.00276613 $ 0.00276613 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.48% Prisendring (1D) -1.39% Prisendring (7D) -7.33% Prisendring (7D) -7.33%

SMACKM (SMACKM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SMACKM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SMACKM er $ 0.00276613, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SMACKM endret seg med +0.48% i løpet av den siste timen, -1.39% over 24 timer og -7.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SMACKM (SMACKM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 535.54K$ 535.54K $ 535.54K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 656.52K$ 656.52K $ 656.52K Opplagsforsyning 815.72M 815.72M 815.72M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SMACKM er $ 535.54K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SMACKM er 815.72M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 656.52K.