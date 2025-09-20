Dagens SMACKM livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SMACKM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SMACKM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SMACKM livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SMACKM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SMACKM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SMACKM

SMACKM Prisinformasjon

SMACKM teknisk dokument

SMACKM Offisiell nettside

SMACKM tokenomics

SMACKM Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

SMACKM Logo

SMACKM Pris (SMACKM)

Ikke oppført

1 SMACKM til USD livepris:

$0.00065652
$0.00065652$0.00065652
-1.30%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
SMACKM (SMACKM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:49:17 (UTC+8)

SMACKM (SMACKM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00276613
$ 0.00276613$ 0.00276613

$ 0
$ 0$ 0

+0.48%

-1.39%

-7.33%

-7.33%

SMACKM (SMACKM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SMACKM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SMACKM er $ 0.00276613, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SMACKM endret seg med +0.48% i løpet av den siste timen, -1.39% over 24 timer og -7.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SMACKM (SMACKM) Markedsinformasjon

$ 535.54K
$ 535.54K$ 535.54K

--
----

$ 656.52K
$ 656.52K$ 656.52K

815.72M
815.72M 815.72M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SMACKM er $ 535.54K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SMACKM er 815.72M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 656.52K.

SMACKM (SMACKM) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på SMACKM til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på SMACKM til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på SMACKM til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på SMACKM til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.39%
30 dager$ 0-19.74%
60 dager$ 0+16.04%
90 dager$ 0--

Hva er SMACKM (SMACKM)

$SMACKM is the first meme to introduce “memetility”. $SMACKM is supported by a Play-to-Earn game on Telegram and the collective trust of three leading projects on Hedera. We offer instant utility to participating Hedera tokens, enhancing their value, functionality, and the strength of the Hedera ecosystem. The game that we have built in Unity is called Smack Mosquito. The studio that is building Earthlings.land and that has already launched Steam Runner, on the google and IOS app stores, will be launching the game on Telegram in February 2025. Smack Mosquito will not require wallet connection to play but will require wallet connection in order to claim awarded tokens.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

SMACKM (SMACKM) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

SMACKM Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SMACKM (SMACKM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SMACKM (SMACKM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SMACKM.

Sjekk SMACKMprisprognosen nå!

SMACKM til lokale valutaer

SMACKM (SMACKM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SMACKM (SMACKM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SMACKM tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om SMACKM (SMACKM)

Hvor mye er SMACKM (SMACKM) verdt i dag?
Live SMACKM prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SMACKM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SMACKM til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SMACKM?
Markedsverdien for SMACKM er $ 535.54K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SMACKM?
Den sirkulerende forsyningen av SMACKM er 815.72M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSMACKM ?
SMACKM oppnådde en ATH-pris på 0.00276613 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SMACKM?
SMACKM så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SMACKM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SMACKM er -- USD.
Vil SMACKM gå høyere i år?
SMACKM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SMACKM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:49:17 (UTC+8)

SMACKM (SMACKM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.