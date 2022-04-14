SMACKM (SMACKM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SMACKM (SMACKM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SMACKM (SMACKM) Informasjon $SMACKM is the first meme to introduce “memetility”. $SMACKM is supported by a Play-to-Earn game on Telegram and the collective trust of three leading projects on Hedera. We offer instant utility to participating Hedera tokens, enhancing their value, functionality, and the strength of the Hedera ecosystem. The game that we have built in Unity is called Smack Mosquito. The studio that is building Earthlings.land and that has already launched Steam Runner, on the google and IOS app stores, will be launching the game on Telegram in February 2025. Smack Mosquito will not require wallet connection to play but will require wallet connection in order to claim awarded tokens. Offisiell nettside: https://smackm.io/ Teknisk dokument: https://indd.adobe.com/view/6e398f82-3aca-4e75-8d8a-84321c49f9d1 Kjøp SMACKM nå!

SMACKM (SMACKM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SMACKM (SMACKM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 467.38K $ 467.38K $ 467.38K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 815.72M $ 815.72M $ 815.72M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 572.97K $ 572.97K $ 572.97K All-time high: $ 0.00276613 $ 0.00276613 $ 0.00276613 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00057642 $ 0.00057642 $ 0.00057642 Lær mer om SMACKM (SMACKM) pris

SMACKM (SMACKM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SMACKM (SMACKM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SMACKM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SMACKM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SMACKMs tokenomics, kan du utforske SMACKM tokenets livepris!

