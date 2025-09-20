Skeb (SKEB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01238736$ 0.01238736 $ 0.01238736 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -1.18% Prisendring (7D) -5.59% Prisendring (7D) -5.59%

Skeb (SKEB) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SKEB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SKEB er $ 0.01238736, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SKEB endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -1.18% over 24 timer og -5.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Skeb (SKEB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.50M$ 3.50M $ 3.50M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.64M$ 3.64M $ 3.64M Opplagsforsyning 9.61B 9.61B 9.61B Total forsyning 9,979,886,009.0 9,979,886,009.0 9,979,886,009.0

Nåværende markedsverdi på Skeb er $ 3.50M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SKEB er 9.61B, med en total tilgang på 9979886009.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.64M.