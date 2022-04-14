Skeb (SKEB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Skeb (SKEB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Skeb (SKEB) Informasjon Skeb is a Japanese commission platform with over 113,000 native creators and 2.23M users. Skeb Coin is a crypto asset that enables smooth transactions between creators and their fans. Skeb Coin is going live as the native governance token on this platform for realizing Skebverse. Offisiell nettside: https://skebcoin.com/ Kjøp SKEB nå!

Skeb (SKEB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Skeb (SKEB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.54M $ 3.54M $ 3.54M Total forsyning: $ 9.98B $ 9.98B $ 9.98B Sirkulerende forsyning: $ 9.61B $ 9.61B $ 9.61B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.68M $ 3.68M $ 3.68M All-time high: $ 0.01238736 $ 0.01238736 $ 0.01238736 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0003686 $ 0.0003686 $ 0.0003686 Lær mer om Skeb (SKEB) pris

Skeb (SKEB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Skeb (SKEB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SKEB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SKEB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SKEBs tokenomics, kan du utforske SKEB tokenets livepris!

SKEB prisforutsigelse Vil du vite hvor SKEB kan være på vei? Vår SKEB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SKEB tokenets prisforutsigelse nå!

