Rubidium (RBD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Rubidium (RBD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Rubidium (RBD) Informasjon Rubidium (RBD) is a fully independent decentralized platform that operates on its own mainnet, free from reliance on existing blockchains such as Ethereum, EOS, or Qtum. It is designed with a proprietary protocol that allows for the rapid and cost-effective development of industry-specific decentralized applications (DApps). By integrating cutting-edge technologies from WegoChain, including quantum random number generation and Post-Quantum Cryptography (PQC) algorithms, Rubidium offers a highly secure infrastructure that is ready for the quantum computing era. Offisiell nettside: https://wegochain.io/

Rubidium (RBD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Rubidium (RBD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.78M Total forsyning: $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 46.52M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 38.27M All-time high: $ 0.068062 All-Time Low: $ 0.00354582 Nåværende pris: $ 0.03734976 Lær mer om Rubidium (RBD) pris

Rubidium (RBD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Rubidium (RBD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RBD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RBD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RBDs tokenomics, kan du utforske RBD tokenets livepris!

RBD prisforutsigelse Vil du vite hvor RBD kan være på vei? Vår RBD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RBD tokenets prisforutsigelse nå!

