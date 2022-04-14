Rubidium (RBD) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Rubidium (RBD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Rubidium (RBD) Informasjon

Rubidium (RBD) is a fully independent decentralized platform that operates on its own mainnet, free from reliance on existing blockchains such as Ethereum, EOS, or Qtum. It is designed with a proprietary protocol that allows for the rapid and cost-effective development of industry-specific decentralized applications (DApps).

By integrating cutting-edge technologies from WegoChain, including quantum random number generation and Post-Quantum Cryptography (PQC) algorithms, Rubidium offers a highly secure infrastructure that is ready for the quantum computing era.

Offisiell nettside:
https://wegochain.io/

Rubidium (RBD) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Rubidium (RBD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 1.78M
Total forsyning:
$ 1.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 46.52M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 38.27M
All-time high:
$ 0.068062
All-Time Low:
$ 0.00354582
Nåværende pris:
$ 0.03734976
Rubidium (RBD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Rubidium (RBD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet RBD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange RBD tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår RBDs tokenomics, kan du utforske RBD tokenets livepris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.