Stakestone (STO) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Stakestone (STO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Stakestone (STO) Informasjon

StakeStone is a decentralized liquidity infrastructure protocol designed to enhance staking and liquidity distribution across blockchain networks. Our innovative solutions for staking assets like ETH, BTC, enabling efficient liquidity redistribution while offering users optimized returns.

Offisiell nettside:
https://stakestone.io/
Teknisk dokument:
https://static.stakestone.io/whitepaper.pdf
Blokkutforsker:
https://bscscan.com/token/0xdAf1695c41327b61B9b9965Ac6A5843A3198cf07

Stakestone (STO) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Stakestone (STO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 21.11M
Total forsyning:
$ 1.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 225.33M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 93.70M
All-time high:
$ 0.2678
All-Time Low:
$ 0.05273459706092496
Nåværende pris:
$ 0.0937
Stakestone (STO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Stakestone (STO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet STO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange STO tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår STOs tokenomics, kan du utforske STO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe STO

Interessert i å legge til Stakestone (STO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe STO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

Stakestone (STO) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til STO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

STO prisforutsigelse

Vil du vite hvor STO kan være på vei? Vår STO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

