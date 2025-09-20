Rubidium (RBD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.03574844 24 timer lav $ 0.0395936 24 timer høy 24 timer lav $ 0.03574844 24 timer høy $ 0.0395936 All Time High $ 0.068062 Laveste pris $ 0.00354582 Prisendring (1H) +0.21% Prisendring (1D) -3.11% Prisendring (7D) +10.69%

Rubidium (RBD) sanntidsprisen er $0.03724303. I løpet av de siste 24 timene har RBD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03574844 og et toppnivå på $ 0.0395936, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RBD er $ 0.068062, mens den rekordlave prisen er $ 0.00354582.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RBD endret seg med +0.21% i løpet av den siste timen, -3.11% over 24 timer og +10.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Rubidium (RBD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.73M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 37.24M Opplagsforsyning 46.52M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Rubidium er $ 1.73M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RBD er 46.52M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 37.24M.