Dagens Rubidium livepris er 0.03724303 USD. Spor prisoppdateringer for RBD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RBD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Rubidium livepris er 0.03724303 USD. Spor prisoppdateringer for RBD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RBD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om RBD

RBD Prisinformasjon

RBD Offisiell nettside

RBD tokenomics

RBD Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Rubidium Logo

Rubidium Pris (RBD)

Ikke oppført

1 RBD til USD livepris:

$0.03724303
$0.03724303$0.03724303
-3.10%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Rubidium (RBD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:07:28 (UTC+8)

Rubidium (RBD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.03574844
$ 0.03574844$ 0.03574844
24 timer lav
$ 0.0395936
$ 0.0395936$ 0.0395936
24 timer høy

$ 0.03574844
$ 0.03574844$ 0.03574844

$ 0.0395936
$ 0.0395936$ 0.0395936

$ 0.068062
$ 0.068062$ 0.068062

$ 0.00354582
$ 0.00354582$ 0.00354582

+0.21%

-3.11%

+10.69%

+10.69%

Rubidium (RBD) sanntidsprisen er $0.03724303. I løpet av de siste 24 timene har RBD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03574844 og et toppnivå på $ 0.0395936, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RBD er $ 0.068062, mens den rekordlave prisen er $ 0.00354582.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RBD endret seg med +0.21% i løpet av den siste timen, -3.11% over 24 timer og +10.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Rubidium (RBD) Markedsinformasjon

$ 1.73M
$ 1.73M$ 1.73M

--
----

$ 37.24M
$ 37.24M$ 37.24M

46.52M
46.52M 46.52M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Rubidium er $ 1.73M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RBD er 46.52M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 37.24M.

Rubidium (RBD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Rubidium til USD ble $ -0.00119557203960633.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Rubidium til USD ble $ +0.0686475409.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Rubidium til USD ble $ +0.0299003990.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Rubidium til USD ble $ +0.01760904863334581.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00119557203960633-3.11%
30 dager$ +0.0686475409+184.32%
60 dager$ +0.0299003990+80.28%
90 dager$ +0.01760904863334581+89.69%

Hva er Rubidium (RBD)

Rubidium (RBD) is a fully independent decentralized platform that operates on its own mainnet, free from reliance on existing blockchains such as Ethereum, EOS, or Qtum. It is designed with a proprietary protocol that allows for the rapid and cost-effective development of industry-specific decentralized applications (DApps). By integrating cutting-edge technologies from WegoChain, including quantum random number generation and Post-Quantum Cryptography (PQC) algorithms, Rubidium offers a highly secure infrastructure that is ready for the quantum computing era.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Rubidium (RBD) Ressurs

Offisiell nettside

Rubidium Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Rubidium (RBD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Rubidium (RBD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Rubidium.

Sjekk Rubidiumprisprognosen nå!

RBD til lokale valutaer

Rubidium (RBD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Rubidium (RBD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RBD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Rubidium (RBD)

Hvor mye er Rubidium (RBD) verdt i dag?
Live RBD prisen i USD er 0.03724303 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende RBD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på RBD til USD er $ 0.03724303. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Rubidium?
Markedsverdien for RBD er $ 1.73M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av RBD?
Den sirkulerende forsyningen av RBD er 46.52M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRBD ?
RBD oppnådde en ATH-pris på 0.068062 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på RBD?
RBD så en ATL-pris på 0.00354582 USD.
Hva er handelsvolumet til RBD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RBD er -- USD.
Vil RBD gå høyere i år?
RBD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RBD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:07:28 (UTC+8)

Rubidium (RBD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.