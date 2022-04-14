MAGA (MAGA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MAGA (MAGA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MAGA (MAGA) Informasjon MAGA is a meme coin on the Ethereum chain, and the token name is $MAGA. Offisiell nettside: https://maga2024.xyz/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x25d01b5b39e58843291586a5d8afddf744bdeb13 Kjøp MAGA nå!

MAGA (MAGA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MAGA (MAGA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 202.40T $ 202.40T $ 202.40T Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 25.50K $ 25.50K $ 25.50K All-time high: $ 0.00000003 $ 0.00000003 $ 0.00000003 All-Time Low: $ 0.000000000036996621 $ 0.000000000036996621 $ 0.000000000036996621 Nåværende pris: $ 0.000000000126 $ 0.000000000126 $ 0.000000000126 Lær mer om MAGA (MAGA) pris

MAGA (MAGA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MAGA (MAGA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MAGA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MAGA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MAGAs tokenomics, kan du utforske MAGA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MAGA Interessert i å legge til MAGA (MAGA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MAGA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MAGA på MEXC nå!

MAGA (MAGA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MAGA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MAGA nå!

MAGA prisforutsigelse Vil du vite hvor MAGA kan være på vei? Vår MAGA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MAGA tokenets prisforutsigelse nå!

