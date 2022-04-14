BLEND (BLEND) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BLEND (BLEND), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BLEND (BLEND) Informasjon Blend is a decentralized, non-custodial lending protocol for Bitcoin, it has been launched on Educhain, Arbitrum and Base. Blend enables users to participate either as suppliers or borrowers. Suppliers contribute liquidity to earn passive income, while borrowers can take out loans in either overcollateralised (long-term) or undercollateralised (short-term for one block) manners. Offisiell nettside: https://www.blend.fan/ Teknisk dokument: https://blend3.gitbook.io/blend-lending-protocol-for-bitcoin Blokkutforsker: https://educhain.blockscout.com/token/0x526E8a66E357FFeaEeEc6d7Be1E5eA44a788dd1d Kjøp BLEND nå!

BLEND (BLEND) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BLEND (BLEND), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 696.57K $ 696.57K $ 696.57K All-time high: $ 0.095 $ 0.095 $ 0.095 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.0003317 $ 0.0003317 $ 0.0003317 Lær mer om BLEND (BLEND) pris

BLEND (BLEND) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BLEND (BLEND) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BLEND tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BLEND tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BLENDs tokenomics, kan du utforske BLEND tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BLEND Interessert i å legge til BLEND (BLEND) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BLEND, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BLEND på MEXC nå!

BLEND (BLEND) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BLEND hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BLEND nå!

BLEND prisforutsigelse Vil du vite hvor BLEND kan være på vei? Vår BLEND prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BLEND tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!