Enjin (ENJ) Informasjon Enjin Blockchain is Layer 1 custom built with NFT functions at the protocol level, supported by no code integration into games. NFT functions such as NFT minting and transfers are not added smart contracts; these are part of the core code. This guarantees on-chain royalties, avoids scams from fake smart contracts, and brings many other advantages. Features such as managed wallets (allowing users to receive NFTs before they open wallets) and fuel tanks (allowing free transactions) make onboarding new users easy and promote mass adoption. Enjin Blockchain arose from the world's oldest NFT gaming ecosystem from 2018, supported by a seamless app layer--Enjin Wallet, NFT.io marketplace, Enjin Platform (API NFT integration into games), and the Beam NFT QR code distribution system. Enjin Blockchain is powered by Enjin Coin (ENJ) and built on Substrate (Polkadot code). The underlying Enjin Relaychain and its validators secure the network, while matrixchains on top of this process transactions, allowing scalability. Enjin Matrixchain is the flagship matrixchain on Enjin Blockchain. It will be the template for future matrixchains, which are envisioned to be easy-to-launch NFT-focused chains for enterprise users who aim to segregate data and create a self-contained economy centered around their own matrixchain. Offisiell nettside: https://enjin.io/ Teknisk dokument: https://docs.enjin.io/ Blokkutforsker: https://enjin.subscan.io Kjøp ENJ nå!

Enjin (ENJ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Enjin (ENJ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 122.37M $ 122.37M $ 122.37M Total forsyning: $ 1.93B $ 1.93B $ 1.93B Sirkulerende forsyning: $ 1.88B $ 1.88B $ 1.88B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 125.21M $ 125.21M $ 125.21M All-time high: $ 0.6877 $ 0.6877 $ 0.6877 All-Time Low: $ 0.01561960019171238 $ 0.01561960019171238 $ 0.01561960019171238 Nåværende pris: $ 0.06495 $ 0.06495 $ 0.06495 Lær mer om Enjin (ENJ) pris

Enjin (ENJ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Enjin (ENJ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ENJ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ENJ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ENJs tokenomics, kan du utforske ENJ tokenets livepris!

Enjin (ENJ) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ENJ hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ENJ nå!

ENJ prisforutsigelse Vil du vite hvor ENJ kan være på vei? Vår ENJ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ENJ tokenets prisforutsigelse nå!

