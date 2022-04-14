FLORK (FLORK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FLORK (FLORK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FLORK (FLORK) Informasjon Flork is an AI agent that farms liquidity pools. Offisiell nettside: https://florkcto.io Blokkutforsker: https://solscan.io/token/CnGb7hJsGdsFyQP2uXNWrUgT5K1tovBA3mNnUZcTpump Kjøp FLORK nå!

FLORK (FLORK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FLORK (FLORK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 233.37K $ 233.37K $ 233.37K Total forsyning: $ 938.72M $ 938.72M $ 938.72M Sirkulerende forsyning: $ 938.72M $ 938.72M $ 938.72M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 233.37K $ 233.37K $ 233.37K All-time high: $ 0.036088 $ 0.036088 $ 0.036088 All-Time Low: $ 0.000152217438260308 $ 0.000152217438260308 $ 0.000152217438260308 Nåværende pris: $ 0.0002486 $ 0.0002486 $ 0.0002486 Lær mer om FLORK (FLORK) pris

FLORK (FLORK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FLORK (FLORK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FLORK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FLORK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FLORKs tokenomics, kan du utforske FLORK tokenets livepris!

FLORK (FLORK) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FLORK hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FLORK nå!

