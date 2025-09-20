Dagens Rope Token livepris er 0.0040463 USD. Spor prisoppdateringer for ROPE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ROPE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Rope Token livepris er 0.0040463 USD. Spor prisoppdateringer for ROPE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ROPE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Rope Token Logo

Rope Token Pris (ROPE)

Ikke oppført

1 ROPE til USD livepris:

$0.0040463
$0.0040463$0.0040463
-5.50%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Rope Token (ROPE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:34:02 (UTC+8)

Rope Token (ROPE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00404047
$ 0.00404047$ 0.00404047
24 timer lav
$ 0.00428802
$ 0.00428802$ 0.00428802
24 timer høy

$ 0.00404047
$ 0.00404047$ 0.00404047

$ 0.00428802
$ 0.00428802$ 0.00428802

$ 2.45
$ 2.45$ 2.45

$ 0
$ 0$ 0

+0.14%

-5.56%

-6.96%

-6.96%

Rope Token (ROPE) sanntidsprisen er $0.0040463. I løpet av de siste 24 timene har ROPE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00404047 og et toppnivå på $ 0.00428802, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ROPE er $ 2.45, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ROPE endret seg med +0.14% i løpet av den siste timen, -5.56% over 24 timer og -6.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Rope Token (ROPE) Markedsinformasjon

$ 25.42K
$ 25.42K$ 25.42K

--
----

$ 40.46K
$ 40.46K$ 40.46K

6.28M
6.28M 6.28M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Rope Token er $ 25.42K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ROPE er 6.28M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 40.46K.

Rope Token (ROPE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Rope Token til USD ble $ -0.000238227969738727.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Rope Token til USD ble $ -0.0000400506.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Rope Token til USD ble $ -0.0007800299.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Rope Token til USD ble $ -0.000805387604511814.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000238227969738727-5.56%
30 dager$ -0.0000400506-0.98%
60 dager$ -0.0007800299-19.27%
90 dager$ -0.000805387604511814-16.60%

Hva er Rope Token (ROPE)

ROPE brings the well known "market volatility index" to the crypto market and DeFispace. It can be utilized to hedge against market movement, trade volatility, a measuring tool, and all the benefits of having a volatility index. Staking will be available through Raydium.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Rope Token (ROPE) Ressurs

Offisiell nettside

Rope Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Rope Token (ROPE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Rope Token (ROPE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Rope Token.

Sjekk Rope Tokenprisprognosen nå!

ROPE til lokale valutaer

Rope Token (ROPE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Rope Token (ROPE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ROPE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Rope Token (ROPE)

Hvor mye er Rope Token (ROPE) verdt i dag?
Live ROPE prisen i USD er 0.0040463 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ROPE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ROPE til USD er $ 0.0040463. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Rope Token?
Markedsverdien for ROPE er $ 25.42K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ROPE?
Den sirkulerende forsyningen av ROPE er 6.28M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forROPE ?
ROPE oppnådde en ATH-pris på 2.45 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ROPE?
ROPE så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til ROPE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ROPE er -- USD.
Vil ROPE gå høyere i år?
ROPE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ROPE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:34:02 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.