Rope Token (ROPE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00404047 $ 0.00404047 $ 0.00404047 24 timer lav $ 0.00428802 $ 0.00428802 $ 0.00428802 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00404047$ 0.00404047 $ 0.00404047 24 timer høy $ 0.00428802$ 0.00428802 $ 0.00428802 All Time High $ 2.45$ 2.45 $ 2.45 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.14% Prisendring (1D) -5.56% Prisendring (7D) -6.96% Prisendring (7D) -6.96%

Rope Token (ROPE) sanntidsprisen er $0.0040463. I løpet av de siste 24 timene har ROPE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00404047 og et toppnivå på $ 0.00428802, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ROPE er $ 2.45, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ROPE endret seg med +0.14% i løpet av den siste timen, -5.56% over 24 timer og -6.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Rope Token (ROPE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 25.42K$ 25.42K $ 25.42K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 40.46K$ 40.46K $ 40.46K Opplagsforsyning 6.28M 6.28M 6.28M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Rope Token er $ 25.42K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ROPE er 6.28M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 40.46K.