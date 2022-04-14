Rope Token (ROPE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Rope Token (ROPE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Rope Token (ROPE) Informasjon ROPE brings the well known "market volatility index" to the crypto market and DeFispace. It can be utilized to hedge against market movement, trade volatility, a measuring tool, and all the benefits of having a volatility index. Staking will be available through Raydium. Offisiell nettside: https://www.ropesolana.com/ Kjøp ROPE nå!

Rope Token (ROPE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Rope Token (ROPE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 24.40K $ 24.40K $ 24.40K Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 6.28M $ 6.28M $ 6.28M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 38.84K $ 38.84K $ 38.84K All-time high: $ 2.45 $ 2.45 $ 2.45 All-Time Low: $ 0.00000384 $ 0.00000384 $ 0.00000384 Nåværende pris: $ 0.00388525 $ 0.00388525 $ 0.00388525 Lær mer om Rope Token (ROPE) pris

Rope Token (ROPE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Rope Token (ROPE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ROPE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ROPE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ROPEs tokenomics, kan du utforske ROPE tokenets livepris!

ROPE prisforutsigelse Vil du vite hvor ROPE kan være på vei? Vår ROPE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ROPE tokenets prisforutsigelse nå!

