Rocket Pool ETH (RETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 5,068.37 24 timer lav $ 5,247.62 24 timer høy 24 timer lav $ 5,068.37 24 timer høy $ 5,247.62 All Time High $ 5,618.08 Laveste pris $ 887.26 Prisendring (1H) -0.21% Prisendring (1D) -2.76% Prisendring (7D) -5.54%

Rocket Pool ETH (RETH) sanntidsprisen er $5,093.32. I løpet av de siste 24 timene har RETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 5,068.37 og et toppnivå på $ 5,247.62, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RETH er $ 5,618.08, mens den rekordlave prisen er $ 887.26.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RETH endret seg med -0.21% i løpet av den siste timen, -2.76% over 24 timer og -5.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Rocket Pool ETH (RETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.00B Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.00B Opplagsforsyning 394.05K Total forsyning 394,054.4810425835

Nåværende markedsverdi på Rocket Pool ETH er $ 2.00B, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RETH er 394.05K, med en total tilgang på 394054.4810425835. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.00B.