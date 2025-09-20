Dagens Rocket Pool ETH livepris er 5,093.32 USD. Spor prisoppdateringer for RETH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RETH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Rocket Pool ETH livepris er 5,093.32 USD. Spor prisoppdateringer for RETH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RETH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$5,088.66
$5,088.66
-2.80%1D
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:31:55 (UTC+8)

Rocket Pool ETH (RETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 5,068.37
24 timer lav
$ 5,247.62
24 timer høy

$ 5,068.37
$ 5,247.62
$ 5,618.08
$ 887.26
-0.21%

-2.76%

-5.54%

-5.54%

Rocket Pool ETH (RETH) sanntidsprisen er $5,093.32. I løpet av de siste 24 timene har RETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 5,068.37 og et toppnivå på $ 5,247.62, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RETH er $ 5,618.08, mens den rekordlave prisen er $ 887.26.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RETH endret seg med -0.21% i løpet av den siste timen, -2.76% over 24 timer og -5.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Rocket Pool ETH (RETH) Markedsinformasjon

$ 2.00B
--
$ 2.00B
394.05K
394,054.4810425835
Nåværende markedsverdi på Rocket Pool ETH er $ 2.00B, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RETH er 394.05K, med en total tilgang på 394054.4810425835. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.00B.

Rocket Pool ETH (RETH) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Rocket Pool ETH til USD ble $ -144.899536270661.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Rocket Pool ETH til USD ble $ +198.3807393440.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Rocket Pool ETH til USD ble $ +981.6727448360.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Rocket Pool ETH til USD ble $ +2,512.562814642142.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -144.899536270661-2.76%
30 dager$ +198.3807393440+3.89%
60 dager$ +981.6727448360+19.27%
90 dager$ +2,512.562814642142+97.36%

Hva er Rocket Pool ETH (RETH)

Rocket Pool is a next generation decentralised staking pool protocol for Ethereum. Rocket Pool ETH (rETH) is the Rocket Pool protocol's liquid staking token. The rETH token represents an amount of ETH that is being staked and earning rewards within Ethereum Proof-of-Stake. As Rocket Pool node operators, stake Ethereum on Proof-of-Stake the resulting rewards increase the value of rETH relative to ETH. Rocket Pool's liquid staking token allows holders to benefit from the returns of the Ethereum Proof-of-Stake. More information on Rocket Pool and rETH can be found at https://rocketpool.net.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Rocket Pool ETH Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Rocket Pool ETH (RETH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Rocket Pool ETH (RETH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Rocket Pool ETH.

Sjekk Rocket Pool ETHprisprognosen nå!

RETH til lokale valutaer

Rocket Pool ETH (RETH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Rocket Pool ETH (RETH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RETH tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Rocket Pool ETH (RETH)

Hvor mye er Rocket Pool ETH (RETH) verdt i dag?
Live RETH prisen i USD er 5,093.32 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende RETH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på RETH til USD er $ 5,093.32. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Rocket Pool ETH?
Markedsverdien for RETH er $ 2.00B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av RETH?
Den sirkulerende forsyningen av RETH er 394.05K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRETH ?
RETH oppnådde en ATH-pris på 5,618.08 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på RETH?
RETH så en ATL-pris på 887.26 USD.
Hva er handelsvolumet til RETH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RETH er -- USD.
Vil RETH gå høyere i år?
RETH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RETH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:31:55 (UTC+8)

Rocket Pool ETH (RETH) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

