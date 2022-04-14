Rocket Pool ETH (RETH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Rocket Pool ETH (RETH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Rocket Pool ETH (RETH) Informasjon Rocket Pool is a next generation decentralised staking pool protocol for Ethereum. Rocket Pool ETH (rETH) is the Rocket Pool protocol's liquid staking token. The rETH token represents an amount of ETH that is being staked and earning rewards within Ethereum Proof-of-Stake. As Rocket Pool node operators, stake Ethereum on Proof-of-Stake the resulting rewards increase the value of rETH relative to ETH. Rocket Pool's liquid staking token allows holders to benefit from the returns of the Ethereum Proof-of-Stake. More information on Rocket Pool and rETH can be found at https://rocketpool.net. Offisiell nettside: https://rocketpool.net/

Rocket Pool ETH (RETH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Rocket Pool ETH (RETH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.88B Total forsyning: $ 392.97K Sirkulerende forsyning: $ 392.97K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.88B All-time high: $ 5,618.08 All-Time Low: $ 887.26 Nåværende pris: $ 4,786.72

Rocket Pool ETH (RETH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Rocket Pool ETH (RETH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RETH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RETH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RETHs tokenomics, kan du utforske RETH tokenets livepris!

