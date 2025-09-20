RFOX (RFOX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.377778$ 0.377778 $ 0.377778 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.35% Prisendring (1D) -48.14% Prisendring (7D) -5.29% Prisendring (7D) -5.29%

RFOX (RFOX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har RFOX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RFOX er $ 0.377778, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RFOX endret seg med +0.35% i løpet av den siste timen, -48.14% over 24 timer og -5.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

RFOX (RFOX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 537.03K$ 537.03K $ 537.03K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 553.50K$ 553.50K $ 553.50K Opplagsforsyning 1.93B 1.93B 1.93B Total forsyning 1,988,838,078.0 1,988,838,078.0 1,988,838,078.0

Nåværende markedsverdi på RFOX er $ 537.03K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RFOX er 1.93B, med en total tilgang på 1988838078.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 553.50K.