RandomDEX (RDX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00067533 $ 0.00067533 $ 0.00067533 24 timer lav $ 0.00067889 $ 0.00067889 $ 0.00067889 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00067533$ 0.00067533 $ 0.00067533 24 timer høy $ 0.00067889$ 0.00067889 $ 0.00067889 All Time High $ 0.03549265$ 0.03549265 $ 0.03549265 Laveste pris $ 0.00060256$ 0.00060256 $ 0.00060256 Prisendring (1H) -0.34% Prisendring (1D) -0.27% Prisendring (7D) -5.36% Prisendring (7D) -5.36%

RandomDEX (RDX) sanntidsprisen er $0.00067599. I løpet av de siste 24 timene har RDX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00067533 og et toppnivå på $ 0.00067889, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RDX er $ 0.03549265, mens den rekordlave prisen er $ 0.00060256.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RDX endret seg med -0.34% i løpet av den siste timen, -0.27% over 24 timer og -5.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

RandomDEX (RDX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 81.04K$ 81.04K $ 81.04K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 650.01K$ 650.01K $ 650.01K Opplagsforsyning 120.00M 120.00M 120.00M Total forsyning 962,500,000.0 962,500,000.0 962,500,000.0

Nåværende markedsverdi på RandomDEX er $ 81.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RDX er 120.00M, med en total tilgang på 962500000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 650.01K.