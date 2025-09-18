Hva er DeLorean (DMC)

DeLorean Labs is the official Web3 arm of the iconic DeLorean Motor Company (DMC) and is hyper-focused on innovative technologies and all things digital, a fusion between an iconic past and limitless future. DeLorean continues its tradition of innovation by introducing the world’s first tokenized electric vehicle utilizing the DeLorean Protocol, an industry first on-chain vehicle reservation, marketplace and analytics system. This Protocol is designed to provide consumers with a seamless and transparent ecosystem where cars can be digitally purchased, traded, authenticated, and tracked as never before. DeLorean will provide the industry with verified, immutable confirmation of vehicle ownership, maintenance, usage data and drive statistics. The ability to track vehicle performance analytics with unmatched accuracy and reliability. At the heart of the DeLorean ecosystem lies $DMC, a token that combines cultural significance, utility, and the backing of an iconic Web2 brand.

DeLorean er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere DeLorean investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk DMC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om DeLorean på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din DeLorean kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

DeLorean Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil DeLorean (DMC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine DeLorean (DMC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for DeLorean.

Sjekk DeLoreanprisprognosen nå!

DeLorean (DMC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DeLorean (DMC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DMC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe DeLorean (DMC)

Leter du etter hvordan du kjøperDeLorean? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe DeLorean på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

DeLorean Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av DeLorean, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om DeLorean Hvor mye er DeLorean (DMC) verdt i dag? Live DMC prisen i USD er 0.003929 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende DMC-til-USD-pris? $ 0.003929 . Sjekk ut Den nåværende prisen på DMC til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for DeLorean? Markedsverdien for DMC er $ 13.42M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av DMC? Den sirkulerende forsyningen av DMC er 3.41B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDMC ? DMC oppnådde en ATH-pris på 0.011717061970039477 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på DMC? DMC så en ATL-pris på 0.002973802799365675 USD . Hva er handelsvolumet til DMC? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DMC er $ 709.53K USD . Vil DMC gå høyere i år? DMC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DMC prisprognosen for en mer grundig analyse.

DeLorean (DMC) Viktige bransjeoppdateringer

